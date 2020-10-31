曼城無鋒陣　哥迪奧拿好頭痕

周六英超早場，錫菲聯主場迎戰曼城，錫菲聯今季仍然未嘗1勝，但踢法尚算硬淨，就算輸都係小負，近5場聯賽上半場都打和。至於曼城剛於周中歐聯作客擊敗馬賽，耗力甚大，加上阿古路再次受傷搞到無「鋒」可用，想咬入對手並唔容易，寧博半場和。（Now 621周六晚8時30分直播）

錫菲聯上季憑穩健防守獲得第9位，成績令人驚喜。雖然今季表現倒退，踢6場聯賽僅1和5負，但其穩守突擊踢法並冇改變，6場聯賽只失9球，同榜首愛華頓一樣，甚至少過上季冠軍利物浦。

事實上，錫菲聯今季5場英超敗仗之中，有4場僅輸1球，當中近5場聯賽上半場都打和，其中4次開出0比0半場波膽，呢5場對手更包括強隊阿仙奴及利物浦，由此可見，要喺頭45分鐘射破錫菲聯大門，並唔容易。

另一邊廂，曼城今季備受傷兵問題困擾，射手阿古路早前復出後，僅踢咗3場比賽又受傷，預料將缺陣1個月，另一前鋒加比爾捷西斯亦已經養傷超過1個月，加上仲未康復嘅費蘭甸奴同班捷文文迪，前中後三線人腳捉襟見肘，領隊哥迪奧拿今場好可能又要排出「無鋒陣」，難免削弱入球能力。

除咗受傷兵問題困擾，曼城剛於歐聯作客大戰馬賽，今場英超又要作客，體力始終會比較輸蝕。加上曼城近3場英超每場都只入1球，攻力比前跌Watt，未必可以喺上半場攻入對手大門，首選半場和。