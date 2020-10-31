菁英盃　天水圍飛馬首捷　贈標準流浪2蛋

天水圍飛馬於「菁英盃」周六（31日）尾場賽事旗開得勝，靠胡晉銘及陳曉鋒下半場各入一球，以2比0擊敗標準流浪，取得今季首場勝仗。

兩軍今屆「菁英盃」首戰都告負，今場雙方極力希望嘗到勝果。標準流浪開局嘗試於後場開始組織攻勢，卻因天水圍飛馬的積極逼搶，令後防承受不少壓力，5分鐘，謝朗軒逼入禁區，差點令流浪門將盧兆崎鑄成大錯。其後天水圍飛馬繼續步步進逼，24分鐘，孫銘謙左路個人突破，與陳曉鋒撞牆配合後 殺入禁區車身施射，可惜角度太正被盧兆崎沒收。32分鐘，標準流浪祖連奴左路窄位施射，可惜未能威脅梁興傑，雙方半場打成0比0。

換邊後天水圍飛馬率先搶得先機，49分鐘，孫銘謙右路開出角球，胡晉銘遠柱頂中被盧兆崎撲出，可幸胡晉銘自己補中，為天水圍飛馬先拔頭籌。落後的標準流浪大軍壓上，希望扳平比數，但後防空虛的情況，卻令天水圍飛馬有機可乘，62分鐘，天水圍飛馬一次反擊，吳文希突破法蘭度攔截後，右路大步推進傳給陳曉鋒，後者禁區內剷射得手，將領先優勢擴大至2比0。

其後標準流浪的祖連奴及鄧子均皆有埋門機會，可惜都未能命中目標，最終天水圍鎖定2比0勝局，今季首嘗取勝滋味。

標準流浪「菁英盃」開局吞下兩連敗，賽後教練賴嘉輝認為球隊仍處於摸索陣容的階段，需要靠「菁英盃」賽事找出最佳陣容。標準流浪今仗一直堅持後場傳控的踢法，多次引來對手逼搶，教練賴嘉輝強調不會改變這個踢法：「呢嗰踢法肯定有好有唔好，我哋想班靚仔進步，佢哋亂咁踢啲波去前面係冇意思，失誤就失誤，我哋係好堅持做呢樣嘢。」

至於天水圍飛馬教練文彼得，坦言取勝固然開心，但強調比賽輸勝在現階段對球隊而言，不是最重要：「我哋嘅準備期比較短，『菁英盃』正正就係可以當做正式練習、正式比賽，去準備嚟緊聯賽。」他認為在現時「菁英盃」平台，可以讓教練有機會觀察更多球員，以作調整及改善。天水圍飛馬其餘外援到底是什麼來頭，一直是外界關注的話題，但文彼得就笑言有關消息，仍有待會方公布，只表示他們會陸續抵港。