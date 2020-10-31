菁英盃　孫銘謙贏波：開心番晒！

「菁英盃」首戰經歷慘敗的天水圍飛馬，於次仗踢出爭氣波，以2比0擊敗標準流浪，終於贏得賽季首勝。今場兩位入球球員胡晉銘及陳曉鋒固然功不可沒，但天水圍飛馬於進攻端較為搶鏡的人物，依然屬於「7號仔」孫銘謙。

這位20歲超新星，近年於凱景及和富大埔進步神速，過人速度和超強突破能力，令人留下深刻印象，早已是獨當一面的進攻能手，上季和富大埔退出港超聯後，孫銘謙選擇轉投天水圍飛馬，外界亦十分關注這位新星的發展。

上仗面對理文雖然慘吞5蛋，但這位天水圍飛馬新兵，開局多次透過個人突破撕破對方防線，一次又一次令對手守將疲於奔命，更為球隊搏得12碼。今仗面對標準流浪，孫銘謙開局主攻左路，其突破銳利程度未見減弱，24分鐘，在一堆藍衫守將中殺出重圍，與陳曉鋒撞牆配合後突入禁區，再施展一記車身射門，雖然未能射破盧兆崎的十指關，但犀利的突破已足以令人拍案叫絕。

完場哨聲響起後，孫銘謙明顯心情不俗，和上仗落敗後的愁眉苦臉，形成強烈對比，他承認自己加盟天水圍飛馬後，獲球隊教練鼓勵要勇於進攻：「教練都話可以間唔中畀我轉下位置，咁樣嗰變化可以大啲，所以踢落都舒服嘅。」在天水圍飛馬主要負責進攻，比起以往踢左閘要兼顧防守，孫銘謙笑言放心得多：「前面失波，感覺上冇後面失波咁大鑊。」他覺得現時可以在前場摧城拔寨，盡情進攻，是自己最喜歡的位置。