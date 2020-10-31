菁英盃　老對手碰頭！愉園晉峰大激鬥

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「菁英盃」周日(1日)下午上演兩場B組大戰。頭場3時鳴笛，冠忠南區於大埔運動場對東方龍獅。上屆亞軍南區首戰驚險獲勝，遇上表現重回正軌的東方，激戰難免；尾場5時30分愉園與晉峰對陣旺角場，晉峰急欲擺脫連敗頹勢，面對士氣正盛的「快活谷」，兩支「青春班」必定擦出最耀眼火花！（on.cc東網周日下午3時起直播）

是日「菁英盃」尾場兩支「青春班」火併，愉園和晉峰正面對決。愉園首仗補時階段連入兩球，爆冷擊敗東方龍獅，士氣大振；相反晉峰上場慘吞5蛋，仍未能敲響勝鼓，惟今仗有主力茹子楠及鄭璟昊復出下，誓要在愉園身上搶分而回。

愉園主教練鮑家耀賽前坦言球隊有參與上季復賽，加上擁有超聯經驗，理應取得優勢，惟上年曾於友賽不敵晉峰，「鮑Sir」提醒球員切勿輕敵：「預料晉峰會打穩守突擊，所以進攻上要表現得更好，包括埋門選擇同把握力。」上場對東方貢獻2個助攻的小將潘沛軒，直言是生涯最難忘一仗：「最後能反敗為勝非常興奮，由細到大踢波，第一次有呢種感覺！」今場兩隊均有很多年輕球員，「潘沛」認為雙方爭勝心不相伯仲，希望能踢出教練部署，全力爭勝。

晉峰今仗是9日內第3場比賽，陣中球員明顯未適應密集賽程，導致出現傷患潮，總教練何信賢亦感無奈：「至少三分之一球員都有受傷，包括林富貴手部骨折，同埋好多球員都拉親大髀後肌。」不過「何Sir」認為球員經過2場菁英盃賽事，已累積一定經驗，加上與愉園實力較接近，期望球員全力以赴，以便了解與港超球隊的差距。

晉峰上場面對勁旅東方，射門次數寥寥可數。主教練艾斯達維認為球隊前線起用大量年輕球員，惟他們經驗不足，難以應付對方一眾有經驗後防，希望今仗前場盡量保持控球，以及踢得更加進取。

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