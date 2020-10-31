藍月亮劈錫　有品獲加入波唔慶祝

周六晚（31日）英超頭場，曼城憑住右閘基爾獲加一箭定江山，作客以1:0小勝錫菲聯，獲加因為喺錫菲聯出身，入波特別唔慶祝堅有品，錫菲聯開咧後7場聯賽都未開齋，認真濕滯。

由於曼城兩大箭頭阿古路及加比爾捷西斯繼續因傷倦勤，主帥哥迪奧拿改用費倫托利斯裝「假9」，一開波佢非常搶韁，先接應祖奧簡斯路傳中頭槌勁頂，畀錫菲聯門神蘭斯達爾僅僅救出，其後呢位西班牙國腳近門快射，又過唔到蘭斯達爾十指關。

勢估唔到為「藍月亮」先開紀錄嘅，竟然係基爾獲加，28分鐘呢位右閘出奇不意，於禁區外割草式勁射死角破網，見佢入波後冇乜表情同慶祝，原因係錫菲聯係佢母會，出於尊重而冇慶祝，而今仗係佢第100次為曼城於英超披甲，仲有波入別具意義。

下半場基爾獲加又發威，喺邊推右走左再橫傳，可惜奇雲迪布尼遠射擦柱而出，最終曼城小勝1粒，近5仗贏咗4場，漸入佳境，相反，錫菲聯開咧後各項賽事8場未贏過，其中7場係聯賽，曳到冇朋友。