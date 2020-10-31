肥安證實J神缺陣　成人動作女星慰問占士仔

今季表現脫胎換骨嘅愛華頓，上場聯賽被修咸頓打破不敗身後，周日(1日)作客紐卡素亦危機四伏，事關佢哋今場要超殘陣出戰，陣中3大助攻王同時缺陣，安察洛堤都咪話唔頭痕！

愛華頓領隊安察洛堤賽前證實，除咗李察利臣同盧卡斯迪治尼停賽之外，睪丸發炎嘅占士洛迪古斯亦肯定唔踢得，加上史密斯高文都會缺陣，意味4個正選都掛免戰牌。最慘嘅係，占士洛迪古斯、李察利臣同盧卡斯迪治係球隊今季3大助攻王，加埋合共有7次助攻，安察洛堤要諗諗點樣解決創造力不足問題。

占士洛迪古斯睾丸受傷，唔只男人睇見覺得痛，更引起成人動作片女星Kendra Lust關注，佢喺回應《talkSPORT》關於占士仔傷新聞時咁留言：「哎喲，希望你冇事啦。」仲祝占士仔早日康復。

Kendra Lust係法國、加拿大同意大利幾溝血統，而且係個護理學學士，做過7年護士，2012年先加入成人動作片界別，當時佢已經成34歲，真係「大器晚成」。雖然出道遲，Kendra Lust因為「打」得，闖出一定名堂，仲同一間公司合作過出產一啲根據佢體形製作嘅性玩具添。