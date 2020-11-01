祖達後備上陣絕殺！利物浦贏得驚險

周日(1日)凌晨英超，上季冠軍利物浦主場以2比1反勝韋斯咸，今季新加盟嘅翼鋒迪亞高祖達後備上陣，於比賽末段射入致勝1球。呢位葡萄牙國腳已經連續3場入波，成為紅軍嘅救世主。

利物浦今場開波10分鐘就失守，中堅祖高美斯頭槌解圍不遠，被韋斯咸中場柏保路科奴斯截到，順勢起腳射入。臨完上半場，穆罕默德沙拿博到12碼，自己主射入網，為紅軍扳平。

換邊之後，雙方一度陷入拉鋸，利物浦主帥高普喺70分鐘作出「神換」，調入迪亞高祖達、梳頓沙基利，成為贏波關鍵。

迪亞高祖達上陣僅7分鐘，已經有1次射門入網，但被球證判無效。踢到85分鐘，梳頓沙基利精彩直傳畀迪亞高祖達射成2比1，兩位後備兵合作成為贏波功臣。

23歲嘅迪亞高祖達今年9月以4,100萬鎊轉會費，由狼隊加盟利物浦，原本只係被視為「埃及文明」鋒線嘅替補，但佢表現神勇，近3場比賽都取得入球，其中近2場英超都係射入反勝1球，由配角變主角。

利物浦可以取得4連勝，迪亞高祖達功不可沒，亦證明高普眼光獨到，簽到呢位猛將。利物浦贏波之後，力壓踢少1場嘅愛華頓，暫時升上英超榜首。