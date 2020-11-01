連續5場不失球！文迪重演施治16年前好戲

車路士近期表現復甦，除咗薛耶治、迪姆華拿等中場前球星演出神勇之外，新加盟門將艾度亞文迪亦功不可沒，呢位28歲塞內加爾國腳近5場比賽把關，都保持不失球，車仔堵塞埋最後1個漏洞，可以話係攻守兼備。

車仔2年前以破門將轉會費紀錄7,160萬鎊向畢爾包收購阿列沙巴拿加(Kepa)，效果令人失望，呢位西班牙門將經常犯錯，甚至公然拒絕前主帥沙利換走佢嘅指令，令球迷譁然。領隊林柏特上季季尾甚至寧願用後備門將韋利卡巴尼路把關，都唔用Kepa。

車路士今夏一度重金收購多位進攻球員，都唔買門將，引來唔少批評，直至9月下旬先至用2,200萬鎊向雷恩收購艾度亞文迪。

呢位非洲鋼門不負所托，除咗英聯盃首次上陣對熱刺失1球之外，近5場比賽都冇失波，並成為自2004年施治之後，首位頭3場英超上陣都保持不失球嘅車仔門將。

施治當年都係由雷恩加盟車路士，據悉車仔簽到艾度亞文迪，都係由施治一手策劃，證明佢冇介紹錯人啦。