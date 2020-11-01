巴塞又失分　美斯創近14年最差開季數據

西甲豪門巴塞隆拿又失分，喺周日(1日)凌晨作客僅逼和艾拉維斯1比1，近4場聯賽只有2和2負，球王美斯食白果，佢今季為巴塞踢咗8場比賽，包括6場西甲及2次歐聯，只射入3球及2次助攻，創下近14年最差開季數據。

今場踢到31分鐘，巴塞防線出現嚴重錯誤，碧基回傳畀門將尼圖，但呢位巴西門將並冇第1時間解圍，被艾拉維斯中場路爾斯列奧查搶走腳下球，射入空門。

62分鐘，艾拉維斯中場祖達被逐，加上基沙文打入破119日球會賽事入球荒，為巴塞扳平，以為反勝在望，但巴塞全場有22次射門，始終未能取得第2個入球。

特別係美斯腳頭無靈，今季為巴塞8次上陣，只入3球及2次助攻，創下自2006/07年球季以來，開季頭8場最差數據，更何況14年前佢只係剛出道冇幾耐，唔可以同今時今日相提並論。教練朗奴高文亦批評鋒線球員把握力差，似乎暗寸緊美斯。

最令美斯尷尬係佢今季3個入球都係12碼，換言之，唔擺定波射，佢根本入唔到波。巴塞隆拿連續4場西甲失分之後，已經落後死敵皇馬8分，今季爭標機會大受打擊。