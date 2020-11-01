李東國踢埋今場收山　唔係唔睇呀？

周日市場重心，必屬韓職煞科日全北汽車主場對FC大邱，大邱現於爭標組排第5，近6場作客僅1勝，今場就算贏波名次亦不變，戰意成疑。

榜首全北的老將李東國，今場是他職業生涯告別戰，隊友都想用勝利歡送這位一代射手，雖然全北今場打和便可完成4連冠霸業，但贏波是最完美結局。加上近5次交手全北贏了4次，主勝值得買入。

焦點賽事直播表

周日2:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC大邱

無綫85台

周日7:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs AC米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日8:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 修咸頓

Now621

周日10:00pm 英超 紐卡素 Vs 愛華頓

Now621

周日10:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日11:00pm 西甲 切爾達 Vs 皇家蘇斯達

Now632

周一0:30am 英超 曼聯 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周一1:00am 意甲 拿玻里 Vs 薩斯索羅

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 費倫天拿

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一3:15am 英超 熱刺 Vs 白禮頓

Now621