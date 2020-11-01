菁英盃　冠忠南區激鬥東方龍獅

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「菁英盃」周日(1日)下午上演兩場B組大戰。頭場3時鳴笛，冠忠南區於大埔運動場對東方龍獅。上屆亞軍南區首戰驚險獲勝，遇上表現重回正軌的東方，激戰難免；尾場5時30分愉園與晉峰對陣旺角場，晉峰急欲擺脫連敗頹勢，面對士氣正盛的「快活谷」，兩支「青春班」必定擦出最耀眼火花！（on.cc東網周日下午3時起直播）

冠忠南區首戰新升班的晉峰一度落後，幸下半場及時變陣收到奇效，最後時刻逆轉戰局。上任後首嘗勝利滋味的主教練列文，直認戰果能振奮球隊士氣。今仗遇上實力更強的東方，他表示要迎難而上：「球場上咩事都可能發生，好似之前冇人估到愉園會贏到東方龍獅。我同球員講，最緊要係自己交出好表現。」

冠忠南區今場除「子彈」夏志明刑滿復出，新加盟的葡萄牙中場柏度，完成隔離後已參與多課操練，有望披甲注入進攻新動力。同樣值得期待的，還有小將鄭進泓，「沙維」上屆首次踢「菁英盃」就經歷決賽的洗禮，這位19歲中場認為別具意義：「我覺得（決賽）係一個好好嘅經驗，希望可以帶落今屆『菁英盃』，令自己再踢好啲。」

東方龍獅上仗擺脫首戰落敗的陰霾，以5球輕取港超新軍晉峰，打開新季勝利之門。除狀態火熱的艾華頓外，東方龍獅變陣亦有不俗效果，教練團功不可沒，球隊總監兼主教練李志堅表示要嘗試不同部署，尤其希望了解年輕球員的情況：「復賽後都唔係好多時間去演練，我哋都要睇番第一場波嘅效果，跟住再去加強冋改善。」今日面對上屆亞軍冠忠南區，李志堅叮囑球隊要做好自己，避免不必要犯錯。

上仗小將王力威（Naveed）「起孖」表現醒神，踏入職業生涯第3年終於「開齋」，他直言過程絕不容易：「今年我嘅自信心不斷增強，踢法更簡潔，練波時表現都愈嚟愈好。」東方龍獅賽前亦宣布提拔曾外流葡萄牙學法的小將馬希偉至一隊，有望在U22適齡球員上有更大空間。

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