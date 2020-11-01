慘遭中超兵羞辱！國際米蘭面子丟光

周日(1日)凌晨意甲爆出冷門，上季亞軍國際米蘭主場出擊，一度落後2球劣勢之下，驚險喺補時入波，逼和帕爾馬2比2。

帕爾馬嘅33歲老將謝雲奴今場梅開二度，呢位曾經去中超搵食嘅科特迪瓦前鋒，今場真係搶晒國米一眾球星風頭。

國際米蘭射手盧卡古因傷缺陣之下，上半場攻極都唔入，更加喺換邊後僅20秒就失守，謝雲奴接應長傳，突破越位射入，帕爾馬今場第1次射門中目標就入波。國米中堅蘭奴捷亞曾經將個波送入網，但被判越位，入波無效。

反觀，踢到62分鐘，謝雲奴再次突破越位，射成2比0，佢今季首場入波就打孖來。謝雲奴曾經效力阿仙奴、羅馬等球會，2016年轉投中超球隊河北華夏幸福，但表現欠佳，2年前重返意甲加盟帕爾馬，過去2季意甲射入18球，獲得重生。

不過，國米始終人腳質素有保證，之後傾力反攻，靠2位克羅地亞國腳建功扳平，先係波索域禁區頂射入，跟住比列錫喺補時2分鐘，接應罰球頂成2比2完場。包括歐聯在內，國際米蘭近6場只係贏得1場，教練干地真係要諗下計拯救球隊。