田徑測試賽　王健進陳家豪刷新PB

「田徑測試賽2020」次日賽事於周日（1日）假將軍澳運動場閉門舉行，比賽原定於上月10至11日上演，惟至比賽舉行前一天仍未獲有關政府部門批准，故押後至本周末舉行，多名參賽運動員均為賽事能順利復辦而感到高興，希望本年度可以繼續有比賽參加，保持最佳狀態爭取奧運資格。

田徑測試賽由香港業餘田徑總會主辦，主席關祺指體育總會能夠舉辦比賽，全賴康文署批出場地才能成事，是次賽事乃港超聯以外能成功舉辦的本地大型運動賽事，他希望政府看到他們在比賽的各項防疫安排後，可放寬往後比賽限制人數，讓更多運動員有寓賽於操的機會，提升運動員的競賽質素。

他相信田總能繼續獲支持，順利舉辦今年尾至下年初的各項賽事，包括11月中的青少年分齡田徑錦標賽，12月的田徑系列賽、香港田徑錦標賽等。他又期望香港錦標賽能以「正常」模式舉辦：「想回復可跑兩槍、一個項目有16人比賽。」而跑友最期待的渣打馬拉松，關祺指能否繼續舉辦仍需再作討論，暫未有新進展。

次日賽事的首個項目為男子5000米決賽，第2組由陳家豪、王健進及謝俊賢3位具實力選手爭逐，陳家豪大部分時間都領先二人，惟比賽剩2000多米時，謝俊賢因釘鞋致腳掌生水泡不適而步出賽道，比賽僅剩陳家豪和王健進兩人爭逐，最後100米王健進奮力衝刺並超前，以14分56秒65率先衝線，而陳家豪則跑出14分58秒21，兩人同時跑入15分內並造出個人最佳成績（PB），家豪更是刷新了11年前所造出的PB。

家豪賽後指自己未有為比賽做太多準備，因之前已為月初的賽期準備訓練周期：「起初準備了月初跑，但比賽突然宣布取消後，我已進入了悠閑狀態，但比賽又突然能復賽，刹我一個措手不及，所以今日都懷着輕鬆心情去跑，而我們同組的三人私下又很熟，比賽中又互有領先，好像和朋友一起做測試。」他笑言早陣子還跟妻女到主題樂園遊玩，玩至樂園關閉才願離開，雖說輕鬆備戰，兼上一槍已是一月的日本賽，但仍無阻「家豪爸爸」又再一次造出PB。

而同樣造出PB兼奪冠軍的王健進，非常感恩賽事最終能舉行，讓他知道自己的狀態：「月初宣布比賽取消後，大家都估計短時間未能復賽，所以期間未有好好控制飲食，胖了很多，怎料到突然復賽，要在短時間內調整，心情好複雜，但幸好有家豪和謝俊賢兩位選手一起作良性競爭，才可跑出好成績。」