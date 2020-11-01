呂麗瑤陳銘泰登場　搵番比賽狀態

「田徑測試賽2020」次日賽事於周日（1日）假將軍澳運動場閉門舉行，香港跳遠紀錄保持者陳銘泰和俞雅欣，以及「欄后」呂麗瑤亦有參與比賽，呂麗瑤在女子100米欄以13秒72率先衝線，她賽後指曾在體院封館練習賽中造出比個人最佳成績（PB）13秒32更快的時間，但就先保持神秘不透露時間，期望之後能夠越戰越勇，能夠刷新PB，衝擊奧運。

新冠肺炎疫情肆虐全球，「欄后」呂麗瑤在今年3月的澳洲昆士蘭錦標賽後便一直沒有比賽，相隔8個月至今天才再度作賽，最終在100米欄跑出13秒72的成績，她表示是次比賽沒抱太大期望，主要是找回比賽狀態：「在體院有張宏峰陪我練，我感覺到自己不斷進步，刷新PB的目標會放在12月的香港錦標賽，希望可以跑出好時間，努力向東京奧運邁進。」早前呂麗瑤的教練鄧漢昇透露，她在體院的計時練習賽曾造出刷新PB，呂麗瑤未有向記者說明確實時間，但就說和男生一起練習有助自己造出更好的成績，希望可以在12月正式刷新PB。

而男、女子跳遠的香港紀錄保持者陳銘泰和俞雅欣分別跳出6米76及5米63的成績，二人同樣在賽事中採用半程起跳，陳銘泰表示自己在熱身時不慎拉傷頸項，但表現未如理想不能以此為藉口：「近期嘗試新的起跑技術，但今天發揮得不算太好，加上熱身時拉傷了頸部，但運動員就是要不斷衝破自己，不容許以任何原因做藉口，希望在12月這最重要的時間，能跳到8米1至2的水平，接近奧運的標準。」俞雅欣則感覺自己的半程助跑表現不俗：「3月後一直冬訓，現在也是繼續冬訓！我們今季還未練回全程起步，但今天的半程起跑發揮很不錯，甚至比在體院內訓練的成績更好。」超過半年未有正式比賽，她說很久沒有這麼早比賽，自己心情非常雀躍，即使住家與將軍澳運動距離甚近，但在六時已自然醒，然後便到比賽場地熱身準備。