菁英盃　東方龍獅反勝冠忠南區　豪取兩連勝

「菁英盃」周日頭場大戰，由冠忠南區於大埔運動場，迎戰東方龍獅。冠忠南區初段雖靠史提芬彭利拿射入12碼，打開紀錄，但東方龍獅憑辛祖梅開二度，加上艾華頓及梁冠聰的入球，成功反勝冠忠南區4比1。

冠忠南區甫開賽採取主動，僅1分鐘差點搏得12碼，佐佐木周接應陳凱柏左路傳中，皮球省中亞歷斯祖手部，惟球證未有表示。6分鐘，亞歷斯祖禁區內，踢跌佐佐木周，今次卻未能逃過球證法眼，由史提芬彭利拿主射，冠忠南區領先1比0。17分鐘，東方龍獅再次有壞消息，鄭子森迎頂角球時，被隊友艾華度撞爆鼻樑，需要由另一小將王力威入替。東方落後1球下積極反撲，43分鐘，辛祖接應利馬角球，前柱衝頂破網，東方龍獅成功扳平1比1，兩隊握手言和返回更衣室。

易邊後，東方龍獅控制大局。52分鐘艾華頓右路半傳半射下，皮球省中列文改變方向，笠死南區門將蔡子濤，東方首次取得領先。3分鐘後，盧卡斯射門軟弱無力，辛祖截到後，門前近射得手，個人梅開二度，東方擴大比數至3比1。66分鐘，梁冠聰接應利馬左路角球，前柱混亂下快步篤入，東方遙遙領先4比1。

冠忠南區落後下，先後換入夏志明、新援柏度等加強攻力，可惜未能收窄差距。最後雙方未有增添記錄下，東方龍獅以4比1大勝冠忠南區，2連勝後升上小組榜首，至於冠忠南區則初嘗敗仗，跌落第3位。

東方龍獅上半場先落後1球，主教練李志堅認為部份小將表現有待改善，自己亦不斷提醒他們要保持冷靜：「好似亞歷斯祖咁，佢太緊張同欠缺經驗，未失12碼之前、以及失波後都有啲亂，下半場調返佢去右路表現好返啲。」

鄭子森及艾華頓在上、下半場因傷被換出，艾華頓更要到醫院進行檢查，「堅sir」坦言球隊的傷兵潮相當嚴重：「真係好擔心，辛祖岩岩叫好返啲，但盧卡斯同艾華頓都仲有傷，球隊已經冇哂前鋒，希望佢哋以戰養戰。」至於問及新援費蘭度何時可上陣，「堅sir」笑言希望收到「聖誕禮物」，相信「費7」有望在12月尾復出。