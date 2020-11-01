馬迪爾停賽　卡雲尼係時候騷哥利

周一(2日)凌晨英超重頭戲梗係「魔仙戰」，曼聯喺主場硬撼阿仙奴。雖然紅魔啱啱歐聯大勝，但聯賽主場仲未開齋，箭頭安東尼馬迪爾仍要繼續坐波監，削弱前線火力，阿仙奴聯賽2連敗，今仗客場出擊亦唔敢輕舉妄動，相信初段大家都會先求唔輸，半場和值得捧場。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

曼聯喺上周中歐聯以5比0大勝RB萊比錫，令人喜出望外，但佢哋今季作客戰績更勝主場，各項賽事客場5連勝，反觀主場就堅飄忽，歐聯大勝之前，單計聯賽3場主場只得1和2負，包括對熱刺慘敗1比6，嗰場仲有箭頭安東尼馬迪爾「直紅」被逐，今場繼續坐波監，令歐聯連中三元嘅拍檔拉舒福特要孤軍作戰，冇咗馬迪爾幫手開路，「福仔」未必有上場咁醒神。

阿仙奴前線腳風欠佳

另一邊廂，阿仙奴亦唔好得幾多，雖然上周中歐霸輕取鄧達克3蛋，不過只係對手太弱，佢哋近2場聯賽輸晒兼1球不入，主帥阿迪達的確令防守更有紀律性，但進攻未見改善，尤其上場聯賽主場迎戰李斯特城，儘管製造唔少攻門，可惜奧巴美揚、拿卡錫迪、布卡約沙卡先後失機，腳風明顯唔順，最終仲畀對手一次偷襲得手輸0比1，今季面對利物浦、曼城同李城等強隊都輸波，造訪曼聯隨時未踢先怯。

除此之外，阿仙奴今場有防線重心大衞雷斯因傷上陣成疑，焗用「炸彈」梅斯達菲都咪話唔驚，加上剛戰罷歐霸賽事，比曼聯少1日休息體力輸蝕，預料會先做好防守唔敢亂攻。睇番曼聯近4場聯賽3次開半場和，阿仙奴近期上半場又經常交白卷，大家都咁保守，今仗初段唔排除陷於膠着，半場和值得追多鋪。