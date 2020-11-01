全北贏大邱締4連冠　李東國完美告別

周日（11日）下午韓職爭標組煞科日，「1哥」全北汽車憑住趙圭城省兩粒，喺主場以2:0輕取FC大邱，完成4連冠霸業之餘，亦令一代射手兼隊長李東國完美告別足球生涯。

全北和波已可封王，今仗亦係41歲老將李東國掛靴前最後一役，比賽戰至20分鐘嗰陣，全場球迷起立向身穿20號波衫嘅李東國鼓掌致敬2分鐘，令球場氣氛更加熾烈，7分鐘後左閘崔喆淳底線傳中，趙圭成頂入先開紀錄。去到40分鐘，莫度巴路勁射省中對方守將，點知彈落趙圭城面前，佢機不可失射入拉開比數，行運行到落腳趾尾。易邊後大家都互有攻守，可惜李東國近門快射亦告斜出，未能喺告別戰取得士哥，最終全北保持2：0嘅勝果，以3分力壓蔚山現代，連續4季稱霸韓職。今次係全北第8度封王，超越FC城南成為韓職奪標次數最多球隊，而呢8次李東國都有份參與，絕對係全北傳奇人物。

前後踢過548場K聯賽賽事嘅李東國，已經效力全北汽車12年，佢承認萌生去意，原因在於忍受唔到自己今不如昔：「我可以忍受傷痛，但係忍受唔到自己走下坡，愈嚟愈弱。」於是收山成為佢唯一選擇。

李東國喺2005年12月同韓國小姐李秀珍拉埋天窗，2007年起連續誕下兩對雙胞胎女兒，據稱呢個機率只得十萬分之一，同佢嘅足球生涯一樣咁傳奇。後來佢老婆生埋細仔時安，呢個孻仔上星期放學得悉爸爸宣布掛靴，結束23年嘅足球生涯，竟即場號啕大哭：「點解要退休，點解唔踢到做阿爺嗰陣呀。」呢個咁有趣嘅場面，畀佢阿媽拍低放上社交網後，成為韓國一時熱話。

同日濟州聯憑前鋒陳成昱貢獻一球同一次助攻，主場以3比2擊敗首爾衣戀，提前一輪贏得韓乙冠軍，來季將回歸闊別1年嘅韓職。釜山偶像就因為前午1比2不敵FC城南喺韓職包尾，黯然降班。