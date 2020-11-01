菁英盃　青春對決愉園贏波　壓東方龍獅上榜首

「菁英盃」周日（1日）於旺角大球場上演B組賽事，為兩支青春軍愉園和晉峰之間的對決。愉園在派出前曼聯青年軍查理史葛坐鎮的情況下，憑隊長盧斯安奴和莫漢睿末段入球，以2比0擊敗晉峰，兼以6分力壓東方龍獅升上小組榜首。

愉園和晉峰今仗派出的正選球員平均年齡，分別為22.5和23.9歲，為這場球賽增添不少青春味道。而前曼聯青年軍查理史葛，以及東方借將鄭璟昊，則分別為所屬球隊首次披甲。2分鐘愉園率先發動進攻，葉卓文接應角球作二傳，盧斯安奴跣後攻門，被今場重回正選的林駿杰接實。12分鐘，鄭璟昊傳中，茹子楠攝前頭槌攻門斜出。3分鐘後，黃偉國左路控球隨即起腳，未能考驗門將屠俊翹。20分鐘，愉園右路罰球，盧斯安奴「泰山壓頂」施頂，林駿杰反應快將球沒收。

兩軍及後陷入拉鋸，晉峰31分鐘憑佐敦布朗一記遠射喚醒愉園後防，幸好屠俊翹夠集中將球撲走。2分鐘後，朱偉鈞突破傳中，接應的米基爾射中網側，浪費大好機會。44分鐘，查理史葛殺上前，直傳潘沛軒傳中無功而還。雙方半場打成平手。

易邊後，愉園換入林毅東頂替查理史葛。51分鐘，晉峰黃政德快放，盤過兩名守衞惟未能起腳。兩軍及後踢得愈來愈兇狠，其中數腳攔截引起雙方球員擾攘，而晉峰箭頭費利浦薩更因被剷傷要由何思哲入替。74分鐘，盧斯安奴頭槌攻門中楣已為「粉紅兵團」後防響起警號。惟晉峰未回神過來，便被該名巴西守將攻破大門，盧斯安奴乘一個罰球攻勢，亂軍之中射入，助「快活谷」77分鐘打破僵局。86分鐘，米基爾熨射偏離目標，但後備入替的莫漢睿補時4分鐘埋齋，助愉園將比數改寫成2比0完場。「快活谷」全取3分，並以6分憑較佳對賽成績，壓過同日贏波的東方龍獅上榜首。