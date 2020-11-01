【有片】情緒失控！美斯怒省球證

巴塞隆拿喺西甲僅逼和艾拉維斯1比1，失分之外，球王美斯更加情緒失控，呢位阿根廷國腳喺比賽之中，因為不滿球證荷西靴南迪斯判決，竟然借機大力踢走個波，想省球證，但只係攞黃牌，引起輿論炮轟，指責美斯應該被趕出場。

上半場36分鐘出現一幕爭議，巴塞中場法蘭基迪莊喺禁區內頂波，被對手撞跌，但球證荷西靴南迪斯同VAR都冇表示，令巴塞球員非常不滿。

3分鐘之後，有艾拉維斯球員受傷，荷西靴南迪斯吹停比賽，跑過去了解情況，當佢經過美斯面前時，呢位33歲射手突然大力踢走個波，似想省荷西靴南迪斯，但就省唔中，荷西靴南迪斯只係向佢出示黃牌。

西班牙傳媒同網民認為美斯根本故意想省球證，同埋帶有恐嚇成份，應該直接被紅牌趕出場，皇馬球迷抽水，指美斯係「受保護動物」，如果換咗其他球員，一早食紅牌。

美斯季前鬧離隊一事，已經搞到滿城風雨，開季後表現亦大不如前，今季為巴塞踢咗8場比賽，包括6場西甲及2次歐聯，只射入3球及2次助攻，3個入球都係來自12碼，創下近14年最差開季數據，難怪愈踢愈躁。

事實前6場聯賽積8分，同樣創造咗18年嚟巴塞最低迷嘅開局。上一次事發喺02-03球季，當時嘅主帥尹加爾喺首循環結束之後就執包袱，嗰年巴塞聯賽排名只得第6，朗奴高文呢鋪非常擇使。