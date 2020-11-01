修頓碧咸兩入七旋斬罰球！聖人發「維」

周日（1日）晚上英超頭場，「聖人」修咸頓keep住近期旺勢，其中牛一嘅隊長禾特普斯，利用「七旋斬式」罰球轟2粒兼交出1個助攻，最終作客以4比3險勝阿士東維拉，「修頓碧咸」果然名不虛傳。

修咸頓今仗一開波即反客為主，僅3分鐘混戰中守將維斯達加特撞入，可惜越位在先食鋪詐胡，好彩佢冇氣餒，20分鐘禾特普斯喺右路罰球傳中，呢位丹麥中堅勁頂破網，先拔頭籌。，33分鐘禾特普斯妙射罰球得手，臨完場前維拉後衞馬迪卡殊太大意，喺自己禁區前犯手球，位置喺正中間仲近啲，啱晒尋日26歲生日嘅禾特普斯，佢二話不說再施展「七旋斬式」罰球彎過人牆，維拉門神達米安馬天尼斯只有望個波入網，令修咸頓領先3粒。

易邊後「聖人」得勢不饒人，射手丹尼艾格斯於左路禁區妙射死角破網，雖然維拉中堅泰朗明斯、奧尼屈堅斯及基亞利殊頭槌追番3粒，但無阻修咸頓險勝4比3。「聖人」自開咧聯賽2連敗後即反彈，近5仗取得4勝1和，包括上輪打破今季弗爆嘅愛華頓不敗身，相反季初聯賽4連勝嘅維拉，近2仗全部輸晒，隨時打回原形。