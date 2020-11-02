保羅普巴又輸12碼　曼聯主場不敵阿仙奴

周一(2日)凌晨英超「仙魔大戰」，曼聯喺主場以0比1不敵阿仙奴，今季4場主場聯賽仲未贏過波，創下自72/73球季後最差嘅開季主場紀錄。今場曼聯罪人係法國中場保羅普巴，佢下半場因魯莽攔截累球隊輸12碼，而曼聯最近5次輸12碼，有3球都係由保羅普巴「送出」。

阿仙奴今場嚟到奧脫福球場，一開波已經反客為主控制戰局，韋利安同奧巴美斯都有非常到肉嘅埋門，只係未能轉化為入球。下半場曼聯加強進攻，拎番唔少優勢，點知去到69分鐘，阿仙奴右閘比利連殺入禁區，保羅普巴情急下將對方踢跌，12碼由奧巴美揚操刀得手，曼聯尾段狂攻未能收復失地，最後輸0比1完場。

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曼聯今季4場英超主場賽事，先後輸畀水晶宮、熱刺同埋打和車路士，今場輸埋畀阿仙奴後4場主場只有1分，係72/73球季之後首次開季4場主場聯賽不勝，當年曼聯以第18位完成球季。另外，曼聯開季頭6場聯賽只有7分，亦係自13/14球季莫耶斯帶領下最差開季成績(6場7分)。

罪人保羅普巴賽後承認自己犯下愚蠢錯誤：「我唔應該輸呢個12碼，我應該畀對方拎波，再嘗試阻止佢傳中，或者我當時已經跑到冇晒氣，所以犯下呢次愚蠢嘅錯誤......我唔係禁區內嘅最佳防守球員，我要好好學習，我可以改善。」