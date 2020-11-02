7年零5個月　加里夫巴利再為熱刺入波！

威爾斯球星加里夫巴利今夏由皇家馬德里回歸熱刺，首場英超後備入替就睇住球隊由贏3比0變成3比3；周一(2日)凌晨英超主場對白禮頓，加里夫巴利再一次後備上陣，今次佢落場只係3分鐘，就為球隊攻入致勝一球，帶領熱刺以2比1贏波。

熱刺今場有個好開始，哈利卡尼13分鐘禁區內博到拉爾拉拿犯規，呢位英格蘭前鋒親自主射12碼入網先開紀錄；白禮頓喺56分鐘一次靚組織由年輕右閘蘭普堤追平。熱刺領隊摩連奴70分鐘換入加里夫巴利，結果3分鐘後就接應利古朗左路傳中頭槌頂入，熱刺最後憑呢球贏2比1全取3分。

加里夫巴利對上一次為熱刺入波，就係2013年5月對新特蘭嘅告別戰，時隔7年5個月零13日後再為熱刺入波，加里夫巴利賽後興奮表示：「我自今年1月後第1次入波，聽落好似好差，但其實只係經歷5場賽事，好開心可以回歸熱刺。」

今場助攻畀加里夫巴利嘅，係另一位由皇家馬德里加盟嘅利古朗，摩連奴賽後亦不忙抽水：「一陣間我會抽5分鐘時間，上去皇家馬德里個網頁睇下佢哋有咩講！