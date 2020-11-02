中村憲剛守信用　40歲宣布掛靴

近期亞洲刮起一輪掛靴潮，繼韓職神鋒李東國啱啱退役後，上周六（31日）牛一入波嘅川崎前鋒老將中村憲剛，喺周日（1日）開記招宣布「電撃引退」，將會喺今季結束後收山。

中村表示30歲嗰陣，已經諗住踢到35歲就掛靴，但係當去到33至34歲時打消咗念頭，去到35歲就同老婆講，話踢到40歲就堅掛靴。結果之後贏到聯賽冠軍同日聯盃冠軍，仲喺克服嚴重傷患之後可以復出，便知道係時候兌現承諾，所以宣布掛靴。中村仲話講咗出嚟，「真係鬆咗一口氣，我經常諗自己會唔會有一日會講呢啲說話，時時諗喺剩低5年入面盡力而為，依家面前剩低一年，剩低一年嘞」。

中村憲剛在上周六（31日）40歲牛一，佢由2003年開始為川崎前鋒喺日乙上陣，2年後同球隊升上日職，18個球季都只效力川崎，絕對係一生一球會，佢合共為球隊喺聯賽上陣533次，入81粒，計埋所有比賽就參加621場入93球。中村亦喺2016年成為最大年紀嘅日職 MVP得主，之後2年協助川崎連奪日職冠軍，上年亦為球隊奪日聯盃。今季川崎喺聯賽勢如破竹，奪冠相信只係時間問題，相信可用冠軍，為中村嘅職業生涯劃上完美句號。