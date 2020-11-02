摩二季有料到！熱刺7.5倍冠軍博得過

「摩二季」定律又出現！熱刺領隊摩連奴教波生涯之中，往往喺執掌球隊第2季發威，奪得冠軍。呢個「黃金定律」今季似乎又發揮作用，熱刺喺「寸王」第2季領軍之下，表現神勇，已經殺上英超第2位，僅落後榜首利物浦2分，展現爭標實力。

摩連奴出道初期，執教波圖第2季奪得葡超冠軍，展開名帥生涯，執教國際米蘭第2季，更加協助球隊成為三冠王。

「寸王」執教皇馬以及回巢車路士，都係第2季捧聯賽冠軍。不過，摩連奴之前執教曼聯，反而係第1季成績遠好過第2季，一度被指「摩二季」定律已經失效。

摩連奴上季中途臨危受命，執掌熱刺帥印，成績未如理想，但經過呢位葡萄牙名帥調校之後，呢支倫敦勁旅回勇，特別係上月經歷「地獄賽程」都應付自如，包括英聯盃淘汰車路士，英超擊敗曼聯，打破以往倒戈處下風嘅宿命。

熱刺今季7場英超取得4勝2和1負，本身表現有交代之餘，最關鍵係近年「統治」英超嘅曼城同利物浦，今季明顯衰退，令摩連奴有機可乘。

根據足智彩賠率，熱刺捧今季英超冠軍有7.5倍，屬於第3熱門，但遠遠冷過曼城嘅2.02倍，同埋利物浦嘅2.35倍，熱刺明顯更抵買。

英超冠軍5大熱門

曼城 2.02倍

利物浦 2.35倍

熱刺 7.5倍

車路士 13倍

曼聯 22倍