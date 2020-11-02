工商盃11.16復賽　球員比賽毋須戴口罩

香港籃球總會周一（2日）宣布，「第41屆工商盃全港籃球公開賽」將於11月16日起以閉門形式復賽，按照康樂及文化事務署（康文署）最新指引，球員無須佩戴口罩進行比賽。

自第3波疫情放緩後，籃總上月表明「復賽工程已啟動」，更有意於10月中重啟工商盃，惟當時康文署不同意豁免參賽球員不戴口罩比賽。直至10月30日，政府放寬室內體育處所口罩令（不適用於教練及工作人員），籃總終能定出復賽時間表，11月16日起將會完成餘下過百場賽事，有關賽程將於本周內公布。

籃總指工商盃「將會按照康文署的指引下進行比賽」，據悉，當中指引包括10個比賽球員及兩個落場執法裁判無須佩戴口罩，但在場教練及後備席球員等人則不獲豁免；另外訓練時球員及裁判人數上限，應遵照「每組之間須相距至少 1.5 米，每組不得超過 4 人。」

去年12月展開的「第41屆工商盃全港籃球公開賽」1月底因疫情爆發暫停，原於7月13日復賽，滿貫大戰南狐A更是當日焦點賽事，不過疫情反彈令賽事再度押後，目前賽事仍處於分組賽及複賽階段。

滿貫大前鋒方誠義對於復賽而又不需戴口罩的消息感興奮：「不用戴口罩打波當然好，球員戴着口罩打波會非常辛苦，易地而處，球證戴着口罩又怎樣吹哨子呢？當然，有得打波好過不能打！」但「除罩」範圍只限於比賽中的10名球員和兩個落場執法裁判，意味球員被換離場後，便隨即要再配戴口罩，阿Ga對如何處置口罩有所疑問：「換出坐低時球員定會想唞唞氣，再戴上口罩難免有影響，而且臉部的汗水又會沾濕口罩，使得口罩失效又難看，出場前後如何放置口罩也是一個問題。」他建議賽會可以準備運動口罩供球員使用，以順暢比賽流程。