喪攻王鬥反擊王！要用呢個投注策略

英超周二(3日)凌晨重頭戲，列斯聯主場鬥「狐狸」李斯特城。兩隊上輪同樣贏出漂亮一仗，李斯特城作客1球砌低阿仙奴、列斯聯則打破阿士東維拉不敗身，士氣高昂，今仗可謂旗鼓相當。雙方近排上半場都謀定後動，半場和有計。（Now 621周二凌晨4時直播）

李斯特城嘅穩守突擊戰術爐火純青，雖然後防大將蘇恩古長抖，但新加盟嘅法國中堅韋斯利科芬拿表現對辦，前線亦有泰利文斯、辛基斯安達等球員擅於突擊，最重要係王牌占美華迪已經傷愈，佢哋上場聯賽就係上半場先成功抵禦阿仙奴猛攻，換邊後一次突襲，憑後備入替嘅「華Dee」轟入致勝1球，將穩守突擊發揮得淋漓盡致。

兼顧歐霸要保留體力

「狐狸」呢種留前鬥後踢法，作客往往更收效用，佢哋今季3場聯賽作客都係半場打和情況下，下半場順利贏波，今場當然會照辦煮碗。加上李斯特城近排要兼顧歐霸盃，踢聯賽自然格外小心，領隊羅渣士領軍下，球隊注重防守紀律及保留體力，唔會輕易同對手鬥攻，同列斯聯嘅全場逼搶踢法，起到互相制衡作用。

主隊列斯聯畀球迷冠以「喪攻王」外號，不過「瘋子主帥」比爾沙絕對唔傻，球隊喺佢領導下以全場逼搶踢法同對手周旋，上半場球員體力十足，往往控制局面，可惜攻門效率唔算高，近4場聯賽有3次上半場同對手踢成0比0，今仗面對防守硬淨嘅李斯特城，估計列斯聯上半場冇乜甜頭，開出半場和機會極高。