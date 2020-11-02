抓緊青春的尾巴　羅俊仁誓要重燃足球夢

26歲的羅俊仁上季離開理文後，過檔夢想FC，之後因球隊散班，下半季才加盟甲組球隊晉峰，怎料今個球季竟可跟隨球隊，輾轉重返港超聯，更成為陣中少數具超聯經驗球員，搖身一變成為老大哥，他笑言：「能夠做職業球員已經好難得，只要開開心心，繼續踢落去就心滿意足！」

圖/文︰李浚湣

羅俊仁小學4年級初次接觸足球，直到16歲才參加區隊和青年軍，接受正規訓練，僅一年便因在觀塘U17表現出色，繼而加盟灣仔南華。可惜之後際遇一般，上季約滿理文後，羅俊仁更因骨折而接受手術，需要休息至少1個月，原本希望到夢想FC休養，但球隊隨後宣布自降甲組，嚴重打亂自己部署，更因擔心找不到球會落班，萌生放棄足球的念頭，幸好晉峰總教練何信賢願意給予他機會：「自己其實同『何sir』唔算好熟，唔似其他球員由細跟到佢大，所以都好感謝佢。」

疫情期間由於球場全部關閉，球季進入停擺期，羅俊仁被迫出來社會工作。惟「阿仁」表示並沒有讓工作影響自己狀態：「專登揾啲返早嘅工，迫自己早睡早起，另外唔會揾搬重野嘅工作，始終唔想整親，放工後都會同朋友跑下步、做下gym。」「阿仁」表示暫時還未想「打工」，每次當對足球感到心灰意冷時，就不斷提醒自己要趁年輕做喜愛的事情：「後生梗係踢到就踢啦，姐係你唔會3、40歲先嚟踢波，依個亦係我重燃足球夢嘅動力。」

「阿仁」雖擁有多年征戰超聯經驗，惟他未敢「認叻」，直言要做到像外援靠一己之力，帶領球隊基本上是沒有可能。今季在球隊的角色，都是與隊友維持好朋友關係，始終年齡僅相差3、4年。相反他表示自己在球場上，則比較嚴肅和認真：「由於大部份球員較靜，我會偏向多啲講野，同盡量大聲提點，有時脾氣可能會稍為暴燥，不過大家後生仔，佢地都諒解，希望可以加強球隊之間嘅溝通。」

晉峰暫時「菁英盃」仍未打開勝利之門，「阿仁」坦言球隊雖落敗，但表現並非太差，期望一眾小將能夠透過「菁英盃」賽事，了解自身的不足和累積經驗：「甲組同港超聯節奏唔同，加上球員身高方面有輸蝕，我都同佢哋講咗冇得驚，有咩事都要照上，盡量唔好輸太多角球。」展望新球季，「阿仁」期望球隊能夠踢出獨特風格，即使輸亦不要大敗，令更多人留意晉峰這支新球隊。

盼適應新角色

羅俊仁職業生涯主要踢左右兩翼，但今季卻首次被球隊安排擔任正前鋒，「阿仁」明言對自己相當有挑戰性：「始終踢正前鋒要食位，拎住個波要醒目啲，360度都要留意，唔似翼鋒淨係望180度就得，另外射波要把握得更加好。」他指出華人踢前鋒絕對困難，希望盡量取得入球 ，幫助球隊取得好成續。對於自己在「菁英盃」上陣時間不多，他卻沒有介意，認為球隊整體表現才是最重要：「教練有自己想法同部署，暫時先畀年青球員習慣、適應超聯節奏都係好事。」

球員檔案

姓名：羅俊仁

出生日期：1994年6月21日（26歲）

身高：1米77

位置：翼鋒、前鋒

球衣號碼：21

現效力球隊：晉峰

曾效力球隊：灣仔、南華、深水埗、油尖旺、理文流浪、理文