伊巴謙暗示再為瑞典披甲　網民：期待！

伊巴謙莫域周日晚施展倒掛絕殺，為AC米蘭射成2:1擊敗烏甸尼斯後，佢個入波喺社交網被瘋狂洗版，作風高調嘅伊巴謙一於火上加油，上載一張身穿瑞典國家隊嘅相片，仲留言：「好耐冇見！」網民瘋狂追問係咪想復出國際賽，再為瑞典上陣？

呢位39歲中鋒早前感染新冠肺炎，其後康復，而喺佢染疫前後嘅意甲比賽，佢有份上陣嘅賽事都有入球，4場意甲攻入7球，上仗對烏甸尼斯攻入倒掛絕殺後，佢喺球迷心目中嘅地位已經升上神壇，被視為無所不能嘅大神。

今次佢上載瑞典國家隊相片，令人聯想到佢係咪有意復出，因為佢自從2016年歐國盃宣布國際賽掛靴後，不時喺網上指點江山，2018年世盃決賽周前夕更曾與瑞典領隊贊尼安達臣隔空對話，但最終佢都冇再復出，而瑞典在該屆世盃殺入8強。

瑞典喺11月國際賽檔期有3場比賽，包括熱身賽對丹麥，以及歐國聯對克羅地亞及法國，對於伊巴謙嘅暗示，贊尼安達臣都係嗰句：「我好尊重佢，如果佢想返國家隊，可以隨時同我傾。」