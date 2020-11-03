港超聯　天水圍飛馬巴甲奇兵現身

剛於萬聖節「菁英盃」取得今季首場勝仗的天水圍飛馬，周一(2日)繼續於天業路足球場進行操練。是日「黃馬」陣中出現了兩位新面孔，據悉兩人正是該隊為新季引入的「巴甲奇兵」。兩人隨隊操練之餘，亦應教練團要求狂操體能，務能盡快適應香港天氣，為之後於聯賽上陣作準備。

天水圍飛馬幾位新外援究竟甚麽來頭，一直備受外界關注，而球會卻一直保持低調。從是日訓練所見，飛馬體能教練張寶春分別稱呼兩人為Nilson「尼爾臣」及Junior「祖利亞」。其中身材健碩的尼爾臣，扎起「武士頭」型佬味十足，更不忘向鏡頭擺甫士，露出燦爛笑容。至於祖利亞身材縱不算魁梧，但勝在腳法上乘。

另外，兩名新兵因英語水平麻麻，與隊友及教練溝通時，都需要用到身體語言輔助，可幸「老大哥」法比奧擔當即場翻譯，不時為兩位同鄉傳達教練團指示。

尼爾臣和祖利亞與一眾新隊友完成訓練後，隨即跟張寶春到場畔「加料」進行體能訓練。雖然巴西人對熱帶氣候並不陌生，但操練期間烈日當空，只見兩人都汗流浹背，顯得甚為吃力。

據悉，除尼爾臣和祖利亞外，其餘新援仍在隔離當中，待悉數歸隊之後，天水圍飛馬會方便會正式對外公布，並詳細介紹幾名「巴甲奇兵」的履歷。