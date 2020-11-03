傑斯發狂毆打女友　遭警方拘捕

英國傳媒報道，曼聯名宿傑斯因為涉嫌毆打女友Kate Greville，被英國警方拘捕，帶返警署調查。呢位46歲威爾斯國家隊領隊曾因為同弟婦搞不倫之戀，導致家變，依家又發生家暴，唔少網民認為佢有心理問題。

英國大曼徹斯特地區警方發言人表示，當地時間星期日(1日)晚上10點05分，接到1位30餘歲女子報案，於是前往調查，該女子受到輕傷，並唔需要接受治療，涉嫌傷人嘅46歲男子已被拘捕，經過盤問之後，已經獲保釋離開，將會繼續跟進調查。

英國《太陽報》指警方當時前往傑斯居住嘅170萬鎊豪宅拉人，經過盤問數小時之後，佢駕車離開警署，預料仲有手尾跟。

傑斯2011年被爆暗交弟婦Natasha長達8年，仲搞大女方個肚兼逼佢墮胎，最終同細佬Rhodri反晒面。呢位一代翼鋒2018年初同老婆Stacey離婚，僅過8個月就被影到同現任女友Kate Greville喺意大利度假，正式公開關係。

據悉兩人早於2017年已經暗中撻着，當時Kate喺傑斯有份投資嘅酒店，任職公關工作，迅速搭上呢位老細。甚至有傳Kate就係令傑斯離婚嘅導火線，但佢依家卻成為傑斯感情世界之中嘅另1位受害者。