多咗佢　以後要改叫「埃及葡萄文明」！

利物浦近年大放光芒，以穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼，羅拔圖法明奴為首的鋒線橫掃歐洲球壇，被稱為「埃及文明」組合。

最近有聲音出現表示想這條無敵鋒線拆檔，因為利物浦爆出迪亞高祖達這位前鋒新星，他已經連續3場比賽入波，表現技驚四座。

這位葡萄牙國腳今夏由狼隊加盟，腳法、射術同創造力兼備，入球率直逼沙拿同文尼兩大射手，難怪球迷都想他出任正選。

利物浦周二深夜歐聯作客阿特蘭大，領隊高普要決定用誰踢正選，將會是個幸福的煩惱。

直播表

周二12:00pm 日職 橫濱水手 Vs 鹿島鹿角

有線662、602台

周二1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周二1:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 北海道札幌岡薩多

有線664、604台

周三1:55am 歐聯 莫斯科火車頭 Vs 馬德里體育會

myTV Gold 303、Now 644、有線656、616台

周三1:55am 歐聯 薩克達 Vs 慕遜加柏

Now 644、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 利物浦

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 皇家馬德里 Vs 國際米蘭

Now 644、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 拜仁慕尼黑

Now 646、有線662、602台

周三4:00am 歐聯 曼城 Vs 奧林比亞高斯

Now 645、有線603台