阿積士11人確診 得番20歲第3門將把關

荷甲勁旅阿積士將於周三(4日)凌晨歐聯作客丹麥球隊米迪蘭特，賽前傳出惡耗，隊內有11位球員確診新冠肺炎，將無緣呢場比賽。教練坦哈格現時手上只有17位球員可用，包括得番1位門將舒靴賓，如果呢位20歲小將到時有乜三長兩短，防線就好大鑊。

阿積士中招球員之中，包括隊長杜辛泰迪治、中場主力卡拉臣、賴恩格雲貝治、正選門將奧拿拿等人，由於後備門將史基倫堡都出事，今場焗住由年僅20歲嘅第3門將舒靴賓把守最後一關，而且冇後備門將可用。

阿積士教練坦哈格話：「缺陣球員之前可以喺荷蘭比賽，但就唔可以去丹麥比賽，係比較奇怪，無論是否陽性，我都唔想發表評論，只係必須遵守目前防疫要求，我哋要同目前可以上陣嘅球員一齊爭勝，比賽之中可能有球員需要踢唔同位置。」

如果阿積士缺席今場比賽，就會被判輸0比3，所以即使用副選出擊，都要焗住踢。阿積士目前喺D組2戰只有1和1負，如果今場贏唔到最弱嘅米迪蘭特，就好難出線。