今年12次入波越位　莫拉達或失正選

C朗隔離期間，艾華路莫拉達成為祖雲達斯正選前鋒，呢位西班牙國腳雖然回巢之後，已經有4球進帳，但亦因為多次越位被判入波無效，浪費進攻機會而備受批評。由於C朗已戰勝新冠肺炎，上場意甲復出，立即射入2球，令到莫拉達可能又要做番後備。

祖雲達斯上場歐聯對巴塞隆拿，艾華路莫拉達罕有連食3鋪詐胡，3個入波都被VAR判越位而推翻，最終祖記慘吞巴塞2蛋。

祖雲達斯上場意甲對史柏斯亞，艾華路莫拉達上半場又有2次入波，被吹越位，其中1次經過VAR檢測後，改判入球有效，但佢今年仍然有12次將皮球送入網，因為越位而食詐胡，成為今年歐洲5大聯賽「越位王」，其中近3場就有6次越位，被判入球無效。

意大利傳媒批評艾華路莫拉達唔識走位，先至會不斷跌入越位陷阱，建議佢應該向「反越位專家」恩沙基學習。

祖雲達斯將於周四(5日)凌晨歐聯作客費倫斯華路士，唔少網民認為教練派路應該收起艾華路莫拉達，等佢專心睇下隊友點樣破越位陷阱。