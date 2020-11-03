兩日擸5金　何詩蓓膺MVP

國際游泳聯賽（ISL）一連兩天在匈牙利舉行，香港「小美人魚」何詩蓓繼昨在4X100米自由泳游出51秒14破亞洲及香港短池紀錄後，勢如破竹的Siobhan周二（3日）轉戰200米自由泳，游出1分51秒42掄元，刷新她在兩周前造出的亞洲紀錄，兩天獨攬五金榮膺本站賽事的最有價值泳手。

何詩蓓在次日比賽延續強勢，在自己另一主項200米自由泳，以1分51秒42的時間完成比賽，比自己所保持的亞洲紀錄快0.25秒。值得一提的是Siobhan在上站和今站比賽已先後5次刷新亞洲紀錄，狀態火熱。而在100米自由泳單項，Siobhan以51秒30首先觸池，雖比她在前一天所游的慢0.14秒，但已足夠讓她技壓群芳再擸金牌。

代表法國冠軍泳隊Energy Standard的Siobhan昨天的100米自由泳以51秒14的時間，刷新自己在ISL第5站比賽所造的亞洲及香港短池紀錄，並在400米自由泳奪金。Siobhan最終在ISL第6站的比賽豪取5金，獲得61.5分，力壓隊友Florent Manaudou及Aqua Centurions的Szebasztian Szabo的58分，榮膺本站賽事的最有價值泳手，並奪得2萬美元的獎金（折合約15.5萬港元）。

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