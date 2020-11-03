港超聯 揭幕戰落實！東方龍獅鬥晉峰
2020年11月03日 15:04
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港超聯首場由東方龍獅迎戰晉峰。
2020-21年度港超聯在上月24日，率先舉行「菁英盃」賽事，而香港足球總會亦於今日下午（3日），公布餘下超級聯賽賽程，及8支球隊主場安排。由於希望提供更多時間給球會備戰，足總決定首十五場「菁英盃」賽事完成後，再增添一輪分組賽，因此聯賽揭幕戰延遲至11月21日開鑼，4月25日完結。至於今季推出的「爭標組」及「護級組」兩個組別賽事，則在5月8日展開，煞科日定在5月30日。
聯賽開鑼日會舉行2場賽事，首場在下午三時於旺角大球場舉行，由上季「雙冠王」東方龍獅迎戰新球隊晉峰，至於第二場則會在下午五時半於元朗大球場舉行，由天水圍飛馬惡鬥冠忠南區，合演地區打吡。
至於矚目大戰，上季聯賽冠、亞軍傑志及東方龍獅對碰，將獲安排在第6周，即來年1月30日於旺角大球場上演，球迷切勿錯過！至於兩項盃賽決賽，「菁英盃」及「足總盃」決賽分別安排在明年6月20日及27日舉行。值得一提，明年1月2日及3日將會舉行菁英盃分組賽，年初二（2月13日）更會上演銀牌決賽。受疫情影響下，預料將未能復辦省港盃及賀歲盃。
除此之外，足總亦公布八支超聯球會的主場編配，上季排在前兩名的傑志及東方龍獅來屆，將會坐鎮旺角大球場；理文被分配至將軍澳運動場，冠忠南區繼續留守在香港仔運動場；愉園的主場轉至深水埗運動場；天水圍飛馬亦被編配到鄰近的元朗大球場，而標準流浪及新球隊晉峰則獲安排斧山道運動場、青衣運動場。
鑒於受到大量球迷要求，足總表示已向政府緊密溝通，申請有限度讓球迷，在符合衞生安全情況下，入場欣賞球賽，惟仍有待政府批准，球迷要重返球場遙遙無期。
八支超聯球會的主場編配：
球隊 主場
傑志 旺角大球場
東方龍獅 旺角大球場
理文 將軍澳運動場
冠忠南區 香港仔運動場
愉園 深水埗運動場
天水圍飛馬 元朗大球場
標準流浪 斧山道運動場
晉峰 青衣運動場
2020-21「中銀人壽香港超級足球聯賽」全部賽程
11月21日（周六）
●下午3時●旺角大球場●東方龍獅 VS 晉峰
●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 冠忠南區
11月22日（周日）
●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 愉園
●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 理文
11月28日（周六）
●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 標準流浪
●下午5時30分●青衣運動場● 晉峰 VS 天水圍飛馬
11月29日（周日）
●下午3時●旺角大球場●傑志 VS 愉園
●下午5時30分●將軍澳運動場● 理文 VS 東方龍獅
12月12日（周六）
●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 傑志
12月13日（周日）
●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 東方龍獅
12月19日（周六）
●下午3時●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 標準流浪
12月20日（周六）
●下午3時●青衣運動場●晉峰 VS 理文
1月15日（周五）
●晚上8時●旺角大球場●傑志 VS 天水圍飛馬
1月16日（周六）
●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 東方龍獅
●下午5時30分●將軍澳運動場●理文 VS 愉園
1月17日（周日）
●下午3時●青衣運動場●晉峰 VS 標準流浪
1月23日（周六）
●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 傑志
●下午5時30分●將軍澳運動場●理文 VS 冠忠南區
●晚上8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 天水圍飛馬
1月24日（周日）
●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 晉峰
1月30日（周六）
●下午3時●旺角大球場●東方龍獅 VS 傑志
●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 愉園
1月31日（周日）
●下午3時●將軍澳運動場●理文 VS 標準流浪
●下午5時30分●青衣運動場●晉峰 VS 冠忠南區
2月6日（周六）
●下午3時●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 理文
●下午5時30分●青衣運動場●晉峰 VS 傑志
2月7日（周日）
●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 東方龍獅
●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 冠忠南區
2月26日（周五）
●下午8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 標準流浪
2月27日（周六）
●下午3時●將軍澳運動場●理文 VS 天水圍飛馬
●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 晉峰
2月28日（周日）
●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 愉園
3月13日（周六）
●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 天水圍飛馬
●下午5時30分●青衣運動場●晉峰 VS 東方龍獅
●晚上8時●將軍澳運動場●理文 VS 傑志
3月14日（周日）
●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 標準流浪
3月20日（周六）
●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 晉峰
3月21日（周日）
●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 天水圍飛馬
●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 理文
●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 東方龍獅
4月3日（周六）
●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 理文
●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 東方龍獅
●晚上8時●旺角大球場●傑志 VS 標準流浪
4月4日（周日）
●下午3時●青衣運動場●晉峰 VS 愉園
4月10日（周六）
●晚上8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 冠忠南區
4月11日（周日）
●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 晉峰
●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 理文
●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 傑志
4月17日（周六）
●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 冠忠南區
4月18日（周日）
●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 傑志
●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 晉峰
4月19日（周一）
●晚上8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 理文
4月24日（周六）
●下午3時●將軍澳運動場●理文 VS 晉峰
●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 冠忠南區
4月25日（周日）
●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 天水圍飛馬
●下午5時30分●旺角大球場●東方龍獅 VS 愉園