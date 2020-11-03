港超聯　揭幕戰落實！東方龍獅鬥晉峰

2020-21年度港超聯在上月24日，率先舉行「菁英盃」賽事，而香港足球總會亦於今日下午（3日），公布餘下超級聯賽賽程，及8支球隊主場安排。由於希望提供更多時間給球會備戰，足總決定首十五場「菁英盃」賽事完成後，再增添一輪分組賽，因此聯賽揭幕戰延遲至11月21日開鑼，4月25日完結。至於今季推出的「爭標組」及「護級組」兩個組別賽事，則在5月8日展開，煞科日定在5月30日。

聯賽開鑼日會舉行2場賽事，首場在下午三時於旺角大球場舉行，由上季「雙冠王」東方龍獅迎戰新球隊晉峰，至於第二場則會在下午五時半於元朗大球場舉行，由天水圍飛馬惡鬥冠忠南區，合演地區打吡。

至於矚目大戰，上季聯賽冠、亞軍傑志及東方龍獅對碰，將獲安排在第6周，即來年1月30日於旺角大球場上演，球迷切勿錯過！至於兩項盃賽決賽，「菁英盃」及「足總盃」決賽分別安排在明年6月20日及27日舉行。值得一提，明年1月2日及3日將會舉行菁英盃分組賽，年初二（2月13日）更會上演銀牌決賽。受疫情影響下，預料將未能復辦省港盃及賀歲盃。

除此之外，足總亦公布八支超聯球會的主場編配，上季排在前兩名的傑志及東方龍獅來屆，將會坐鎮旺角大球場；理文被分配至將軍澳運動場，冠忠南區繼續留守在香港仔運動場；愉園的主場轉至深水埗運動場；天水圍飛馬亦被編配到鄰近的元朗大球場，而標準流浪及新球隊晉峰則獲安排斧山道運動場、青衣運動場。

鑒於受到大量球迷要求，足總表示已向政府緊密溝通，申請有限度讓球迷，在符合衞生安全情況下，入場欣賞球賽，惟仍有待政府批准，球迷要重返球場遙遙無期。

八支超聯球會的主場編配：

球隊 主場

傑志 旺角大球場

東方龍獅 旺角大球場

理文 將軍澳運動場

冠忠南區 香港仔運動場

愉園 深水埗運動場

天水圍飛馬 元朗大球場

標準流浪 斧山道運動場

晉峰 青衣運動場

2020-21「中銀人壽香港超級足球聯賽」全部賽程

11月21日（周六）

●下午3時●旺角大球場●東方龍獅 VS 晉峰

●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 冠忠南區

11月22日（周日）

●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 愉園

●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 理文

11月28日（周六）

●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 標準流浪

●下午5時30分●青衣運動場● 晉峰 VS 天水圍飛馬

11月29日（周日）

●下午3時●旺角大球場●傑志 VS 愉園

●下午5時30分●將軍澳運動場● 理文 VS 東方龍獅

12月12日（周六）

●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 傑志

12月13日（周日）

●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 東方龍獅

12月19日（周六）

●下午3時●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 標準流浪

12月20日（周六）

●下午3時●青衣運動場●晉峰 VS 理文

1月15日（周五）

●晚上8時●旺角大球場●傑志 VS 天水圍飛馬

1月16日（周六）

●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 東方龍獅

●下午5時30分●將軍澳運動場●理文 VS 愉園

1月17日（周日）

●下午3時●青衣運動場●晉峰 VS 標準流浪

1月23日（周六）

●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 傑志

●下午5時30分●將軍澳運動場●理文 VS 冠忠南區

●晚上8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 天水圍飛馬

1月24日（周日）

●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 晉峰

1月30日（周六）

●下午3時●旺角大球場●東方龍獅 VS 傑志

●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 愉園

1月31日（周日）

●下午3時●將軍澳運動場●理文 VS 標準流浪

●下午5時30分●青衣運動場●晉峰 VS 冠忠南區

2月6日（周六）

●下午3時●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 理文

●下午5時30分●青衣運動場●晉峰 VS 傑志

2月7日（周日）

●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 東方龍獅

●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 冠忠南區

2月26日（周五）

●下午8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 標準流浪

2月27日（周六）

●下午3時●將軍澳運動場●理文 VS 天水圍飛馬

●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 晉峰

2月28日（周日）

●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 愉園

3月13日（周六）

●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 天水圍飛馬

●下午5時30分●青衣運動場●晉峰 VS 東方龍獅

●晚上8時●將軍澳運動場●理文 VS 傑志

3月14日（周日）

●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 標準流浪

3月20日（周六）

●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 晉峰

3月21日（周日）

●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 天水圍飛馬

●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 理文

●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 東方龍獅

4月3日（周六）

●下午3時●香港仔運動場●冠忠南區 VS 理文

●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 東方龍獅

●晚上8時●旺角大球場●傑志 VS 標準流浪

4月4日（周日）

●下午3時●青衣運動場●晉峰 VS 愉園

4月10日（周六）

●晚上8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 冠忠南區

4月11日（周日）

●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 晉峰

●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 理文

●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 傑志

4月17日（周六）

●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 冠忠南區

4月18日（周日）

●下午3時●深水埗運動場●愉園 VS 傑志

●下午5時30分●元朗大球場●天水圍飛馬 VS 晉峰

4月19日（周一）

●晚上8時●旺角大球場●東方龍獅 VS 理文

4月24日（周六）

●下午3時●將軍澳運動場●理文 VS 晉峰

●下午5時30分●旺角大球場●傑志 VS 冠忠南區

4月25日（周日）

●下午3時●斧山道運動場●標準流浪 VS 天水圍飛馬

●下午5時30分●旺角大球場●東方龍獅 VS 愉園