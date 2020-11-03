羅拔臣轟4cue破百續領先　希堅斯仲巴閉

爭取衞冕的澳洲名將羅拔臣在桌球冠中冠打出霸氣，周一出戰兩場轟出4cue破百，賽季破百紀錄已達22cue，並且一口氣篤走「白旋風」韋德及中國天王丁俊暉，穩奪4強席位。

羅拔臣首輪以4比0橫掃六屆世錦賽亞軍韋德，當中包括兩cue破百的115及101度，而丁俊暉則於首輪4比3逆轉狀態大勇的「巫師」希堅斯，希堅斯在第二局原本有機會再打出147，只可惜白波走位不理想改打藍波，最終做到一cue111度，這是他生涯的第800cue破百；值得一提的是希堅斯日前在聯賽轟出他生涯第11次滿分。

羅拔臣與丁俊暉爭逐次輪賽事，雙方爭持激烈，一度打成2比2、4比4，直至第9局雙方爭黑柴，羅拔臣趁小丁失誤取勝，兼一口氣於第10局再下一城6比4獲勝 ，自2013年以來第五次躋身這項賽事4強。

賽後羅拔臣表示:「我在這個比賽有不俗的紀錄，以衞冕冠軍身份參賽，現在躋身了4強，是很好的開始。」經過此兩輪再轟4cue破過，他目前以22cue的成績位列今季破百紀錄排名榜首。

世界一哥卓林普今晚將與冰咸爭逐另一個4強席位。

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