死亡B組！皇馬國米誰是最後生還者

周三(4日)凌晨歐聯「死亡B組」大戰，皇家馬德里喺二隊主場迪史堤芬奴球場火併國際米蘭。兩軍今屆歐聯仍未開齋，皇馬依家得1分咁大把，今場不容再失，好彩王牌夏薩特已復出，上場聯賽更有士哥，夥拍賓施馬攻力有保證，何況「銀河艦隊」踢親歐聯經常大手交易，2.5球嘅入球大有買趁早。（Now 644、有線661及601台周三凌晨4時直播）

B組形勢都幾微妙，依家薩克達以4分排榜首，國米與慕遜加柏同獲2分，皇馬只得1分排包尾，積分差距咁少，一場勝仗足以扭轉劣勢，因此皇馬仍有機會後上出線，今場料將主攻搶W。

「銀河艦隊」歐聯旺開大

皇馬日前喺聯賽以4比1大破侯爾斯卡，除咗省2粒嘅賓施馬同早前傳不和嘅雲尼斯奧斯祖利亞揸番手，養傷多時嘅「夏神」夏薩特更正選披甲，並且事隔1年多後再為皇馬入波，狀態正在提升，令「銀河艦隊」鋒力有一定保證。不過，皇馬今季最大問題係防線唔穩，2場歐聯共失5粒，上輪雖有隊長沙治奧拉莫斯復出，但仍先失2球，幸好末段靠卡斯米路助攻兼入球，先至逼和慕遜加柏2比2，睇番「銀河艦隊」近13場歐聯有12場開3球或以上，預計今仗會繼續以攻代守。

另一邊廂，國米連續2輪歐聯打和，前鋒盧卡古及阿歷斯山齊士亦有傷在身，比列錫需要串演前鋒，佢喺上場逼和帕爾馬2比2嘅聯賽，更喺末段攻入扳平一球，同之前擔任左翼衞相比，效果似乎更佳，由比列錫拍住拿達路馬天尼斯、倒戈嘅右翼衞阿舒拉夫，攻擊力唔曳，加上佢哋近4次歐洲賽對西甲球隊，有3次開3球或以上，今場兩軍為搶W隨時駁火，一於捧2.5球嘅大盤。