祖達又入3粒弗到震　利物浦喪炒阿特蘭大

周三(4日)凌晨歐聯D組賽事，利物浦作客以5比0狂炒意甲勁旅阿特蘭大，創下英超球隊歷來歐洲賽作客意大利最大勝仗紀錄。今場「紅軍」最大功臣又係迪亞高祖達，呢位葡萄牙神鋒個人連中三元，亦係佢近8場歐洲賽事入面第3次上演帽子戲法，狀態弗到震！

迪亞高祖達由狼隊加盟後愈戰愈勇，之前3場賽事都有入波，利物浦領隊高普亦順應民意搵佢取代羅拔圖法明奴做正選，結果佢上半場就連入2球為「紅軍」領先2比0。換邊後穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼閃電各入1球，而迪亞高祖達亦喺54分鐘完成帽子戲法，帶領利物浦大勝5比0。

上季為狼隊踢歐霸盃嗰陣，迪亞高祖達喺對比錫達斯同愛斯賓奴都曾上演帽子戲法，今場係佢近8場歐洲賽入面，第3次個人獨取3球，亦係利物浦史上第5個喺歐聯「戴帽」球員，之前4個分別係奧雲、班拿約、菲臘比古天奴同沙迪奧文尼。

迪亞高祖達賽後興奮表示：「毫無疑問，利物浦係我效力過最強嘅球隊，我唔知今場係咪我嘅最佳時刻，但入波就係我踢足球嘅方法。」對於嚟緊英超作客大戰曼城，呢位23歲前鋒表示：「今場入5球好難得，但0失球同樣重要，如果我哋對曼城都可以唔失球，我好肯定利物浦會贏波。」