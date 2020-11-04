皇馬第100球　拉莫斯頂爆國際米蘭

周三(4日)凌晨歐聯B組重頭戲，頭2輪不勝嘅皇家馬德里喺主場踢出爭氣波，以3比2力克意甲勁旅國際米蘭，皇馬中堅沙治奧拉莫斯今場頂入1球，更係佢皇馬生涯第100個入球，可喜可賀。

不容再失嘅皇家馬德里今場有個好開始，賓施馬24分鐘扭過門將射成1比0，沙治奧拉莫斯喺33分鐘再接應角球頂入增添紀錄，不過國際米蘭之後發力，先後憑拿達路馬天尼斯同比列錫入波追成平手，皇馬去到80分鐘靠「巴西孖寶」合作，由雲尼斯奧斯祖利亞助攻畀洛迪高高斯攻入決定性一球，皇馬最終贏3比2。同組慕遜加柏作客6比0大炒薩克達，3戰得6分升上榜首，皇家馬德里同薩克達分別有4分，而國際米蘭3戰只得2分排包尾。

沙治奧拉莫斯成為皇馬史上第19個入波達100球球員，佢喺皇馬嘅第1球係2005年12月嘅歐聯，當時佢接應魯爾巴禾罰球頭槌頂入奧林比亞高斯，估唔到第100球亦係嚟自歐聯嘅頭槌入球。統計顯示，沙治奧拉莫斯100球入面，有55球嚟自頭槌，可以話係「空中霸王」。

沙治奧拉莫斯同皇馬合約就嚟完結，不過教練施丹賽後就放風話：「佢係球隊嘅隊長同領袖，一如以往，我哋一直都話想佢留隊，我深信佢會留低繼續創造歷史。」