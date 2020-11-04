上屆歐聯4強翻版戰　PSG殘陣撼萊比錫

周三焦點有歐聯H組分組賽，來自德甲嘅RB萊比錫，會同法甲班霸巴黎聖日耳門合演上屆4強翻版戰。上次交鋒聖日耳門大勝萊比錫3球，不過當時比賽喺中立場舉行，睇番萊比錫對上21場主場比賽只係輸過1場，聖日耳門想作客贏波唔容易，而且聖日耳門多名主力包括尼馬、麥巴比 伊卡迪、達斯拿同華拉堤都因傷未有隨隊，戰鬥力大打折扣。聖日耳門作客出戰歐聯，表現一直比較慢熱，近6場歐聯作客只係試過1次領先上半場，當中4次開半場和，今場不妨再追多一次。 ‧笛子波童

直播表

周四00:00am 意甲 熱拿亞 Vs 拖連奴

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四1:55am 歐聯 巴沙克舒希 Vs 曼聯

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四1:55am 歐聯 辛尼特 Vs 拉素

Now 644、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 車路士 Vs 雷恩

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四4:00am 歐聯 RB萊比錫 Vs 巴黎聖日耳門

Now 646、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 基輔戴拿模

Now 644、有線603台

周四4:00am 歐聯 布魯日 Vs 多蒙特

有線662、602台

周四4:00am 歐聯 費倫斯華路士 Vs 祖雲達斯

Now 645