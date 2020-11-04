費歷克歐聯11連勝　德甲雙雄作客齊入6球

周三(4日)凌晨歐聯分組賽，德甲兩支代表拜仁慕尼黑同慕遜加柏威到盡，佢哋喺作客情況下大開殺戒，分別攻入對手6球，拜仁慕尼黑喺A組作客6比2大破薩爾斯堡；慕遜加柏就喺B組作客6比0炒薩克達。

拜仁慕尼黑今場贏得其實唔輕鬆，開波4分鐘已經先失，雖然拜仁靠羅拔利雲度夫斯基入波同對手擺烏龍，半場反勝2比1，但66分鐘又畀薩爾斯堡嘅日本前鋒奧川雅也攻陷。拜仁慕尼黑要去到尾段先至大爆發，由79分鐘開始連轟4球，謝路美保定、利萊辛尼、羅拔利雲度夫斯基同盧卡斯靴南迪斯分別入波，最終大勝6比2。呢場係拜仁教練費歷克上任1周年賽事，自從佢執教後拜仁踢11場歐聯全勝，而羅拔利雲度夫斯基今場梅開二度，成為C朗、美斯同魯爾之後，第4位喺歐聯入波達到70球球員。

另一德甲勁旅慕遜加柏，作客薩克達亦踢出代表作，上半場已經連入4球，最終作6比0大勝，呢場係自1973年歐洲盃賽冠軍盃之後，慕遜加柏喺歐洲賽最大作客勝利，法國前鋒柏利亞今場連中三元兼有助攻，成為球隊大勝頭號功臣。