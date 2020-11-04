狂轟破百！卓林普平紀錄強闖4強

世界「一哥」卓林普在冠中冠桌球賽打出霸氣，這位「準神」在小組決賽轟出5 cue破百平紀錄，強闖4強，好有機會對火箭奧蘇里雲。

卓林普周二（３日）一日兩戰，先以速戰速決以4比0淘汰冰咸，隨後再以6比3擊敗基拔，此仗轟出5cue破百成績，其中最後一局更打出138度，平了奧拜恩4年前在英錦賽所做的單場破百桿數紀錄，而連同首仗，卓林普一日內轟出共6 cue破百。「能夠在比賽獲勝，當然開心，在比賽中只希望減少犯錯，想不到最後打出5次破百成績。」

去年亞軍的卓林普躋身準決賽之後，將靜待另一組的冠軍出線，由奧蘇里雲、麥克艾倫、當奴臣及賀治爭逐。

GROUP 2

卓林普 4比0 冰咸

70-30，72-50，119-1 (119)， 67-21 (63)

卓林普 6比3 基拔

115-16 (103)，1-61 (49)，67-68 (基拔 52)， 142-0 (117)，112-0 (112)，67-17，0-71 (71)，107-0 (107)，138-0 (138)

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