歐聯好簡單　整條球王2串1

2020年11月04日 15:00
  • 東網電視
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    周四4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 基輔戴拿模, 費倫斯華路士 Vs 祖雲達斯
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    星期三又有8場歐聯，有時唔使諗得太複雜，有啲波其實好簡單，今日我專攻G組，整條巴塞祖記上盤過關，我就覺得好穩陣。
    先睇巴塞隆拿對基輔戴拿模，巴塞近期好明顯揀波踢，佢哋似乎放棄西甲，專心打歐聯，喺歐聯分組賽2連勝，包括主場大炒費倫斯華路士5:1，而且聽聞基輔有9個球員確診，今場再炒基輔好輕鬆。
    祖雲達斯作客費倫斯華路士又係唔同級數，尤其祖記上場輸畀巴塞，今場要贏波補數，球王C朗上場復出就入2球，證明佢狀態一直好好，今場祖記有佢，上盤冇問題。
    直播表
    周四0:00am 意甲 熱拿亞 Vs 拖連奴
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周四1:55am 歐聯 巴沙克舒希 Vs 曼聯
    myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
    周四1:55am 歐聯 辛尼特 Vs 拉素
    Now 644、有線661、601台
    周四4:00am 歐聯 車路士 Vs 雷恩
    myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
    周四4:00am 歐聯 RB萊比錫 Vs 巴黎聖日耳門
    Now 646、有線661、601台
    周四4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 基輔戴拿模
    Now 644、有線603台
    周四4:00am 歐聯 布魯日 Vs 多蒙特
    有線662、602台
    周四4:00am 歐聯 費倫斯華路士 Vs 祖雲達斯
    Now 645