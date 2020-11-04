【直播菁英盃】A組雙雄駁火　新星爭上位

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「菁英盃」周三（4）晚8時於旺角大球場進行A組賽事，由天水圍飛馬對傑志。飛馬上役重回勝軌，U22球員孫銘謙和吳文希分別交出助攻，愈戰愈勇，今場面對上仗悶和對手並力圖衞冕的傑志，即管一探飛馬一眾年輕球員的真正實力。（on.cc東網周三晚上８時起直播）

吳文希踢前鋒一樣掂

天水圍飛馬近期要面對9日3賽的頻密賽程，主教練郭嘉諾坦言要在保持狀態和避免受傷之間取得平衡。上周六飛馬以2球輕取標準流浪，「郭Sir」除讚揚入球功臣陳曉鋒之外，還大讚兩位送上助攻的U22球員：「吳文希同孫銘謙都係20歲嘅攻擊球員，自從『肇麒』退休後，香港愈嚟愈少前鋒。希望多啲年輕球員上到位，藉住『菁英盃』6場比賽證明佢哋踢聯賽都爭到正選。」

吳文希上仗表現活躍，下半場右路突破，為隊友送上助攻，他自評表現合格，並希望盡快取得入球。「文希」上季效力和富大埔，本季隨「郭Sir」轉投飛馬，位置亦由翼衞改為前鋒，他表示還在適應中，但覺得球隊逼搶踢法對於擅於跑動的他十分適合。最近「文希」的體格愈見強壯，他透露自己季前積極健身，令身型也「大隻」了許多。

陳晉一苦練盡情開火

傑志上周六與理文激鬥90分鐘未分勝負，4天後再迎來今晚對決，總監兼總教練朱志光指球隊兵源尚算充裕，不太擔心球員體能恢復問題。眼見飛馬最近打開勝利之門，「朱Sir」相信對方球員已逐漸上力，然而比賽勝負取決於臨場發揮，傑志亦不會輕視對方。

剛獲赴歐試腳機會的陳晉一稱，傑志去仗未能取勝在於欠運，惟球員仍會堅持一貫踢法爭取入球。上仗他曾有一腳罰球中楣，「阿一」透露操練完畢後，間中會與隊友練射罰球，他感謝教練賦予的信任，令其在場上更放膽嘗試。

今仗對手飛馬陣中，有部分球員為「阿一」當年受訓於太陽國際時的舊隊友，今仗有機會在球場上重遇戰友感到特別期待：「邵昀俊依家踢緊飛馬，大家以前曾經一齊努力過，依家成為對手，覺得好奇妙。」

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