運動員只識玩？4體壇精英攞理大全額獎學金

香港理工大學「傑出運動員推薦計劃」旨在讓本地運動員接受高等教育，今年計劃取錄70名來自26個項目的精英運動員，其中劉芳盈（籃球）、葉晉匡（水球）、符珈嘉（劍擊）及簡翊暉（手球）均獲理大全額學費獎學金，4人周三（4日）出席分享會，交流兼顧學業和運動心得。

「傑出運動員推薦計劃」成立超過20年，至今已有超過1000名本地運動員透過計劃升讀理工大學，另外每年都有200多名運動員獲頒獎學金，部分傑出運動員更可每年獲得1萬至全額學費（42100港元）的「入學獎學金」，對他們的運動成就予以肯定。今年升讀市場學一年級的香港花劍代表符妤名（前名：符珈嘉）當年以15歲之齡出戰雅加達亞運等多個國際大型賽事，成為「入學獎學金」的受惠者之一。今年7月成為全職運動員的她將會延長修讀年期，她直言這兩個月的大學生活比想像中吃力：「大學好講求自律，回到體院都會溫書，希望盡快追上進度。」新學年大專賽計劃於明年初展開，符妤名揚言會以冠軍為目標。

理大與康復及治療學系合作推出「精英之星計劃」，學校各支校隊於訓練及比賽期間都會有物理治療師，為運動員提供即時傷患處理。劉芳盈今年由港大社會科學轉到心儀的物理治療學系，她笑言「會向隊中的物理治療師偷師」，升上大學後，她已定下新目標：「今年有幸入選港隊培訓隊，希望可以繼續進步，未來可以有機會參加世大運甚至亞運。」理大女籃今年陣容再升級，劉芳盈之外更有兩位精英賽星將吳欣彤及石文雅強勢加盟，主教練譚偉洋期望球隊在11月可以達至頂尖狀態：「這支女籃有大半隊都是甲組球員，實力固然強勁，疫情期間她們有球會訓練，又會自發加操，所以即使要戴口罩出席校隊訓練都問題不大。」

至於兩位三年級學生香港水球、手球運動員葉晉匡及簡翊暉，二人不約而同表示，網上授課對運動員是好事，因為上堂時間較彈性，而且可以重溫課堂內容。由高級文憑課程銜接到大學的簡翊暉目前享受大學生活，「因為校隊、球會及港隊訓練都是和孖生弟弟在一起」。運動員升上大學需要時間適應，理大學生事務處高級體育主任梁達強表示，「會向運動員學生安排個別導師及提供心理輔導，另外亦會有學習小組，由師兄、師姐為他們補習。」

另外，香港體育學院同日宣布與香港公開大學李兆基商業管理學院簽訂合作備忘錄，透過是次合作，體院可推薦合資格的全職精英運動員報讀公大商學院的本科生課程。考慮到全職運動員要兼顧密集訓練及比賽，公大將為每位學生運動員安排一位導師，在他們的大學生活及學業發展方面給予適當的支援與協助。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！