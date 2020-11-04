曼聯明恰巴沙克舒希初級班

今晚續演歐聯第3輪分組賽，頭場H組曼聯作客鬥土耳其代表巴沙克舒希。雖然「紅魔」啱啱喺聯賽主場輸畀阿仙奴，不過佢哋頭2輪分組賽全勝，而且今季於各項賽事作客累積5連勝；巴沙克舒希頭2輪共吞4蛋，實力唔夠班，曼聯讓一球/球半照捧上盤。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨1時55分直播）

曼聯上場聯賽以0比1不敵阿仙奴，今季4場主場聯賽仲未開齋，造出球會自1972/73球季後聯賽主場最差開季成績，依家無論球員抑或領隊蘇斯克查都飽受批評，唔想再衰更要打醒十二分精神。

巴沙克舒希連續2輪吞蛋

曼聯今屆頭2輪分組賽贏晒，先後殺敗兩大強敵巴黎聖日耳門同RB萊比錫，而且佢哋今季各項賽事5場作客全勝，離開主場發揮仲好。喺英超坐波監嘅法國前鋒安東尼馬迪爾今仗可復任正選，唔使拉舒福特喺前線孤軍作戰，對「紅魔」嚟講絕對係好消息。

巴沙克舒希創會至今只有30年歷史，自從2014/15球季易主後成績先全面起飛，對上6季聯賽排名從未跌出前4，上季更歷史性首奪土超冠軍，不過講到歐洲賽戰績，巴沙克舒希明顯只係「初級班」，之前2次出戰歐聯都喺外圍賽出局，今屆以冠軍身份直入分組賽，頭2輪對聖日耳門同萊比錫都輸0比2，後防主力包括頭2輪正選上陣嘅前利物浦中堅史卡迪爾、曾效力曼聯嘅巴西守衞拉菲爾達施華俱高峰已過，對住當時得令嘅曼聯自然處下風，1.33倍客W固然穩陣，求好分可博曼聯上盤。