菁英盃　10人應戰天水圍飛馬悶和傑志

「菁英盃」A組周三（4日）上演獨腳戲，天水圍飛馬於旺角大球場挑戰衞冕的傑志。派出孫銘謙衝擊對手防線的天水圍飛馬，面對有加維蘭及蘇沙等外援壓陣的「藍鳥」，全場形勢不落下風，雖然比賽後段有陳靜謙兩黃一紅被逐打少一人，但都能頂住傑志攻勢，最終雙方90分鐘互交白卷，打成0比0各得一分。

力爭重回勝軌的傑志，今仗派出16歲小將趙聡悟，配合基爾頓及史雲斯頓坐鎮中場，開局「藍鳥」極力希望於中場搶得控制權，並成功製造出首波攻勢，6分鐘，安永佳進攻左路形成突破落底傳中，可惜沒有隊友接應。16分鐘，輪到天水圍飛馬進攻，波比右路傳中，郭子堦二傳何家智，後者左腳施射，但被傑志門將王振鵬輕鬆沒收。32分鐘波比再於右路傳中，差點造成艾里奧自擺烏龍。42分鐘，飛馬禁區頂罰球機會，孫銘謙割草式勁射，可惜太正再被王振鵬接實，雙方半場互無紀錄。

換邊後，傑志率先入局，47分鐘，畢頓右路傳中，丹尼遠柱抽射，可惜被擋出。其後天水圍飛馬攻勢浪接浪，先有何家智殺入禁區起腳被擋出，52分鐘 天水圍飛馬右路開出角球，基斯的頭槌僅僅斜出。78分鐘，天水圍飛馬陳靜謙因為拖延時間，被球證兩黃一紅驅逐離場，球隊被迫要打少一人。眼見形勢陷入膠着，傑志先後換入陳晉一、彭林林及蘇沙加強攻勢，「一仔」於79分鐘接應彭林林傳中，頭槌頂到，可惜軟弱無力被天水圍飛馬門將陸平中沒收。比賽末段，佔盡控球優勢的「藍鳥」，對「黃馬」形成圍攻，並頻頻於兩邊路發難，可惜都未能對以劉學銘及胡晉銘領銜的天水圍飛馬防線造成太大威脅，結果雙方全場都未能取得入球，以0比0握手言和各得一分。