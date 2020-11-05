曼聯又輸一場　BB班防守畀英超老人兵打爆

曼聯又輸一場！繼聯賽主場輸畀阿仙奴後，曼聯周四(5日)凌晨歐聯H組再吞敗仗，作客1比2不敵土耳其球會巴沙克舒希。曼聯上半場連失2球，後防鬆散程度被名宿史高斯炮轟係「U10」水平，領隊蘇斯克查賽後亦指球隊失嘅第1球係「不可原諒」。

曼聯今場收起保羅普巴，改用雲迪碧克拍住般奴費南迪斯踢中場，門將亦由甸恩軒達臣作出歐聯處子戰，不過「紅魔鬼」早段即犯下大錯，12分鐘畀主隊打反擊嗰陣，龍門外10個球員竟然全部壓晒上前場，結果已經35歲嘅前車路士前鋒丹巴巴亞，輕鬆單刀射入先開紀錄。巴沙克舒希40分鐘再被維斯卡接應傳中射成2比0，曼聯3分鐘後由安東尼馬迪爾追番1球，不過下半場狂攻不果，最終都要輸1比2。

「紅魔鬼」名宿史高斯賽後怒插曼聯：「第1個失球完全係組織嘅問題，係U10賽事嘅水平，我完全唔知4個後防做緊乜，真係好尷尬。」另一名宿尹佩斯亦話：「我從來未見過咁嘅失球，正常係會搵2個後衛留喺後場睇住。」

蘇斯克查賽後亦批評防守球員表現：「(第1個失球)我哋完全忘記咗個前鋒(丹巴巴亞)存在，呢個係不可原諒，好明顯呢個唔係正常嘅失波，球員只係冇做到自己責任，呢一點我需要負責。球員缺乏溝通亦做錯決定，呢啲失波喺呢種水平賽事係極少出現。」