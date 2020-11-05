C朗領祖記大炒對手　賽後被指唔尊重隊友

C朗拿度周三(4日)終於可以出戰個人今屆歐聯第一擊，並帶領祖雲達斯以4比1大勝匈牙利嘅費倫斯華路士，佢自己無入波但交出助攻，然而賽後被前祖記球員指責佢「唔尊重隊友」。

由於早前確診新冠肺炎，令C朗上仗錯過了祖記對巴塞一戰，球隊０射正仲要輸波失分，不過，今仗佢重返歐聯戰場，帶領全隊都打得積極，開賽204秒佢就有首次射門機會，直至7分鐘C朗門前一個後抽交畀前皇馬隊友艾華路莫拉達，為祖記展開入球騷，其後在C朗嘅助攻之下，艾華路莫拉達梅開二度，再加保羅戴巴拿及對方嘅烏龍球，祖記一度領先4比0，最終完場前費倫斯華路士破蛋，唔使捧蛋收場。

C朗今場雖然無入波，但明顯令祖記成隊波都打得有信心，但一名前祖記球員般奴（Pasquale Bruno）就質疑C朗唔尊重隊友：「佢好無視隊友，已經嚟咗意大利兩年，但都係用西班牙語嚟溝通，簡直唔尊重隊友同埋意大利人。」

不過，隊友古達道就話佢哋私底下都好融洽：「C朗返到嚟球隊好開心，佢話隔離期間已經等到急不及待，佢係我哋嘅超級武器，佢充滿信心，對我哋幫助好大，相當專業。」