實力有差距　熱刺客勝捧得過

2020年11月05日 15:00
  • 東網電視
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    周四深夜歐霸J組賽事，英超勁旅熱刺作客保加利亞球隊盧多格德斯。熱刺英超氣勢如虹，但上輪歐霸卻不敵安特衛普，盧施素、迪利阿里等嚴重缺態，暫時落後榜首3分排第2，今仗勢要重返勝軌。盧多格德斯雖為保加利亞「1哥」，但歐洲賽明顯未夠班，今屆頭2輪歐霸全敗，近5場歐霸亦得1勝4負，實力同熱刺有一定差距。熱刺今季客場特醒，聯賽連盃賽在內，4場作客取得3勝1負，加上盧卡斯莫拉、加里夫巴利等預計亦會登場，客勝捧得過。　‧布朗尼
    直播表
    周五1:55am 歐霸 賓菲加 Vs 格拉斯哥流浪
    Now 646、有線661、601台
    周五1:55am 歐霸 盧多格德斯 Vs 熱刺
    myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
    周五1:55am 歐霸 皇家蘇斯達 Vs 阿爾克馬爾
    Now 644、有線603台
    周五1:55am 歐霸 羅馬 Vs 克盧日
    Now 645、有線662、602台
    周五4:00am 歐霸 阿仙奴 Vs 莫迪
    myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台
    周五4:00am 歐霸 維拉利爾 Vs 特拉維夫馬卡比
    Now 646
    周五4:00am 歐霸 李斯特城 Vs 布拉加
    Now 644、有線603台
    周五4:00am 歐霸 AC米蘭 Vs 里爾
    Now 645、有線661、601台
    周五4:00am 歐霸 些路迪 Vs 布拉格斯巴達
    有線662、602台