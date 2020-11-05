實力有差距　熱刺客勝捧得過

周四深夜歐霸J組賽事，英超勁旅熱刺作客保加利亞球隊盧多格德斯。熱刺英超氣勢如虹，但上輪歐霸卻不敵安特衛普，盧施素、迪利阿里等嚴重缺態，暫時落後榜首3分排第2，今仗勢要重返勝軌。盧多格德斯雖為保加利亞「1哥」，但歐洲賽明顯未夠班，今屆頭2輪歐霸全敗，近5場歐霸亦得1勝4負，實力同熱刺有一定差距。熱刺今季客場特醒，聯賽連盃賽在內，4場作客取得3勝1負，加上盧卡斯莫拉、加里夫巴利等預計亦會登場，客勝捧得過。 ‧布朗尼

直播表

周五1:55am 歐霸 賓菲加 Vs 格拉斯哥流浪

Now 646、有線661、601台

周五1:55am 歐霸 盧多格德斯 Vs 熱刺

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周五1:55am 歐霸 皇家蘇斯達 Vs 阿爾克馬爾

Now 644、有線603台

周五1:55am 歐霸 羅馬 Vs 克盧日

Now 645、有線662、602台

周五4:00am 歐霸 阿仙奴 Vs 莫迪

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周五4:00am 歐霸 維拉利爾 Vs 特拉維夫馬卡比

Now 646

周五4:00am 歐霸 李斯特城 Vs 布拉加

Now 644、有線603台

周五4:00am 歐霸 AC米蘭 Vs 里爾

Now 645、有線661、601台

周五4:00am 歐霸 些路迪 Vs 布拉格斯巴達

有線662、602台